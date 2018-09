Beatrix dankt Singapore voor zorg militairen

Koningin Beatrix heeft de artsen en verpleegkundigen uit Singapore bedankt die in voorgaande jaren medische zorg hebben geleverd in Kamp Holland in de Afghaanse provincie Uruzgan. „Velen hebben hun leven aan hen te danken”, aldus de vorstin. Een team van 20 man medisch personeel kwam in 2008 aan in Tarin Kowt, waar ook Nederland van 2006 tot en met 2010 militairen had gelegerd.