Naam: Marjan DolsmaLeeftijd: 57Beroep: NLP-trainer, directeur MarjanDolsma CTCRelatie: Getrouwd met Boudewijn Besteman. Kinderen: Dochter Sjanna van 27 en een zoon Julius van 25.Favoriete website: herstuff.nl en twitter.comTypische vrouwelijke eigenschap: intuïtief, verzorgend, ‘1000 dingen’ tegelijk doen, luisteren en meeleven.

Dag 6

Terwijl ik mijn blik laat gaan over de twaalf mensen die vandaag aan de NLP-practitioner opleiding beginnen, ben ik benieuwd wat we dit jaar met z’n allen zullen ontdekken. Ik zie de vragende blik en de frons op het gezicht van Paul. Naast hem zit Marieke, opgewekt en praatgraag.

Dan heb je Inge. Ze lijkt gespannen als een veer, alsof ze ieder moment uit kan vallen. Aan de andere kant zit Willem. Hij is gymnastiekleraar: een echte doener.

De cursisten hebben zich net voorgesteld en ik ga het straks met ze hebben over denken, voelen en doen. Langzaam wordt het stil. Ik begin mijn verhaal. ‘En, hoe is het ermee, hoe voel je je?’ vroeg ik laatst aan mijn buurman. ‘Ik denk dat ik me wel goed voel, ik ben druk met van alles en nog wat,’ antwoordt hij.

Dit antwoord geeft precies weer hoe denken, voelen en doen met elkaar verweven zijn. Dat kan nog wel eens voor verwarring zorgen. Om het denk-voel-doenpatroon te ontwarren gaan de cursisten een oefening doen.

Ik heb vier kartonnen taarten verdeeld in drie gelijke punten: een gevoelpunt, een denkpunt en een doepunt. Ik laat de cursisten een taartpunt kiezen waar ze zich het meest in herkennen. Als er te weinig denkpunten zijn, daag ik ze uit om met elkaar te overleggen. Soms maak ik een extra taart. Vervolgens moeten er weer vier hele taarten gevormd worden.

Als dat is gelukt leg ik uit hoe belangrijk het is dat alle drie ‘de punten’ bij mensen gelijkwaardig ontwikkeld zijn. ‘Denkers’ kunnen in het denken blijven hangen, ze toetsen (te) weinig aan hun gevoel en komen moeilijk tot actie. ‘Voelers’ zeggen: ‘mijn gevoel is mijn kompas’. Ze checken vaak niet wat de consequenties van hun acties zijn. ‘Doeners’ komen al in actie voordat ze hebben nagedacht en gevoeld of het goed voor ze is.

Mensen waarbij denken, voelen en doen in balans zijn, voelen zich zelfverzekerd en komen geloofwaardig over. Gelukkig kun je dit met NLP leren, als dat bij jou niet het geval is! Ik wil nog veel meer vertellen, maar ik heb het maximaal aantal woorden voor deze laatste blog bereikt.

Wie weet tot ziens.

Met een warme groet van Marjan Dolsma