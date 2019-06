Doden door hitte in Frankrijk

In de Zuid-Franse gemeente Gallargues-le-Montueux is vrijdag een warmterecord gemeten van 45,9 graden Celsius. Dit is de hoogste temperatuur ooit vastgesteld in Frankrijk, aldus Météo-France. In het zuiden van het land werden zes mensen opgenomen door de hoge temperaturen; een van hen is overleden.

In het oosten van het land, in de plaats Cernay, overleden donderdag twee personen. Het zou gaan om een 80-jarige en een 30-jarige persoon, schrijft Le Parisien.

De Franse krant schrijft ook over de dood van een 33-jarige dakdekker in Ile-et-Vilaine (in het westen van het land). De man was aan het werk op het dak in de volle zon.

In de Vaucluse kwam een fietser om het leven door de extreme hitte. Hij werd onwel tijdens een bergrit en overleed later in een ziekenhuis. Ook in Italië, Spanje en Duitsland hebben de zinderende weersomstandigheden dodelijke slachtoffers gemaakt.

Honderden hectaren in de as

Natuurbranden hebben in het zuiden van Frankrijk verscheidene huizen en honderden hectaren land in de as gelegd. De vuurzee is onder meer te wijten aan de droogte en ongekend hoge temperaturen. Vooral het departement Gard werd getroffen. Tien gebouwen gingen er in vlammen op, een aantal werd compleet verwoest.

Volgens de zender France Bleu brandde zaterdag in de buurt van Gallargues-le-Montueuxeen een terrein van 250 hectare af. Zo’n 700 brandweerlieden werden ingezet, vijftien van hen liepen een zonnesteek op. Ook een zestal politieagenten trof dat lot.

Doden in Spanje

Een Spaanse tiener is in de regio van Cordoba bezweken aan de hitte in het land. De 17-jarige jongen werd onwel tijdens zijn werk op een landbouwveld en raakte uiteindelijk in een coma.