Vier doden door hitte in Frankrijk

In de Zuid-Franse gemeente Gallargues-le-Montueux is vrijdag een warmterecord gemeten van 45,9 graden Celsius. Dit is de hoogste temperatuur ooit vastgesteld in Frankrijk, aldus Météo-France. In het zuiden van het land werden zes mensen opgenomen door de hoge temperaturen; een van hen is overleden.

In het oosten van het land, in de plaats Cernay, overleden donderdag twee personen. Het zou gaan om een 80-jarige en een 30-jarige persoon, schrijft Le Parisien.

De Franse krant schrijft ook over de dood van een 33-jarige dakdekker in Ile-et-Vilaine (in het westen van het land). De man was aan het werk op het dak in de volle zon.

Een Spaanse tiener is in de regio van Cordoba bezweken aan de hitte in het land. De 17-jarige jongen werd onwel tijdens zijn werk op een landbouwveld en raakte uiteindelijk in een coma.