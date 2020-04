Run op stoffen voor mondmaskers in België

De mondkapjesverplichting geldt voor iedereen die ouder dan 12 jaar is. Ⓒ ANP

BRUSSEL - Belgen winkelen massaal online om aan stof en lint voor zelfgenaaide mondkapjes te komen. Vanaf maandag is het verplicht in België een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op plekken waar 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd.