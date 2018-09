Veluwemeertocht beperkt aantal deelnemers

Problemen met de grote drukte zoals die zich momenteel bij de Vijf Merentocht in de Kop van Overijssel voordoen, verwacht Van den Hul dan ook niet op het Veluwemeer. „Over het ijs hoeven we niet te klagen, dat is dik genoeg. Maar we willen wel voorkomen dat het met de toeloop uit de hand loopt. Daarom doen we het zo gecontroleerd. Als wij vinden dat er genoeg mensen op het ijs staan, zal de politie de toevoerwegen afsluiten.”

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik