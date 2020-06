Stralingswolk boven de Oostzee

De radioactieve stoffen die zijn gemeten, komen normaliter vrij bij kernsplitsing. Volgens de CTBTO, de internationale organisatie die toeziet op kernproeven, is de wolk niet veroorzaakt door een kernexplosie. „Hoogstwaarschijnlijk is bron civiel”, zei een woordvoerder van de organisatie tegen persbureau Reuters.

De wolk komt weliswaar uit de richting van Rusland, maar het staat niet vast dat hij daar ook is ontstaan. Volgens Pia Vesterbacka van de Finse Autoriteit voor Straling en Nucleaire Veiligheid wordt in samenwerking met het Finse KNMI naar de bron gezocht. „Op dit moment kunnen we nog niet met zekerheid zeggen dat de straling in Rusland is ontstaan.”

Een woordvoerder van Rosenergoatom, de Russische staatsorganisatie voor opwekking van kernenergie, heeft aan persbureau TASS laten weten dat de wolk niet veroorzaakt is door zijn kerncentrales bij Sint-Petersburg en Moermansk. Die zouden naar behoren functioneren.