Klant komt niet meer vanzelf

Maar die tijden zijn voorbij. Twee zaken doen de sector momenteel de das om. De crisis treft iedereen. Maar de echte slag wordt op internet uitgevochten. Daardoor is het winkellandschap definitief veranderd. Het is niet voor niets dat de afgelopen maanden ketens als Miss Etam, Piet Kerkhof, Henk en Schoenenreus in de problemen kwamen. Dolcis, Invito en Manfield sluiten enkele filialen.

Tien jaar geleden dachten we nog dat we alleen boeken en cd’s zouden kopen op internet. Maar inmiddels lijkt een revolutie plaats te vinden. Bijna alle Nederlanders kopen op internet. Alles wat geen voedsel is, wordt er met gemak gekocht.

Vijf jaar geleden werden nog mondjesmaat schoenen via internet verkocht. Sinds kort is sprake van een stroomversnelling. De schoenenmarkt in Nederland is goed voor een jaaromzet van 2,2 miljard euro. Aankopen op internet zijn de afgelopen jaren pijlsnel gegroeid tot 300 miljoen euro. Het Duitse Zalando en ook het Zeeuwse Omoda zetten enorme volumes weg. „Kennelijk is de tijd er nu rijp voor”, stelt Wijnand Jongen, voorman van brancheorganisatie Thuisbezorgd.nl.

Voorwaarden

Ook de enorme marketingbudgetten, die vooral Zalando inzet, breken de markt open. Maar het is nog de vraag of Zalando winstgevend kan worden. Volgens Jongen toont het succes van de schoenenverkoop aan dat werkelijk alles via internet verkoopbaar is, mits het aanbod, de service en de voorwaarden goed zijn. De consument is er klaar voor. Slechts anderhalf tot twee miljoen volwassen Nederlanders hebben nog nooit iets via internet aangeschaft. En elk jaar wordt dat aantal kleiner.

Onder de succesvolle webshops bevinden zich zowel grote warenhuizen, waaronder Bol.com en Wehkamp, als speciaalzaken. Coolblue bijvoorbeeld telt vele tientallen speciaalzaken met een diep assortiment.

Jongen constateert dat het net als in de fysieke retail aankomt op onderscheidend vermogen. Niemand zit te wachten op de zoveelste aanbieder van babykleertjes. Webwinkels van het type ’dertien in een dozijn’ zijn gedoemd te mislukken.

Belangrijkst is misschien wel het gemak. Tien jaar geleden was je aangewezen op de pc die op de zolderkamer stond. Vijf jaar geleden kon het ook met een laptop op de bank. En nu kiezen veel consumenten voor het gemak van de tablet. De volgende slag is winkelen via de smartphone.

Denkrichting

Traditionele winkeliers moeten in actie komen om hun hachje te redden. „Het is duidelijk dat de vooruitzichten niet goed zijn. De denk8richting moet anders”, zeggen bankiers van de Rabobank. „Maar het gebeurt nog te weinig. De klant komt niet vanzelf meer.”

Bang dat er geen stappen worden gezet, zijn bankiers Dereck van Hövell tot Westerflier en Jos Voss van Rabobank niet: „De markt is aan het krimpen, dus het wordt vanzelf vloeibaar”, denkt het tweetal. „Winkeliers moeten wel. Want de klant wacht niet. De klant dicteert de markt. We zitten midden in een ketenomkering. Schaal alleen is geen garantie om te overleven. Het gaat om online aanwezigheid, samenwerking en onderscheidend vermogen.”

De winkels moeten wel. Want kans op verbetering zit er de komende maanden niet echt in. „We zitten in het eerste kwartaal”, zegt analist Karel Zoete van de Rabobank. „En dat is traditioneel verlieslatend voor de branche.”

De Schoenenreus, die vorige week uitstel van betaling aanvroeg, kwakkelt al enkele jaren. Zowel 2009 als 2011 werd met verlies afgesloten. De omzet daalde de afgelopen jaren al van 89 miljoen euro in 2009 tot 81 miljoen over 2011. Over 2012 zijn nog geen cijfers bekend, maar het kan niet anders dan dat de resultaten nog roder zijn gaan kleuren.

Wel is bij Schoenenreus geprobeerd om zijn 200 winkels een impuls te geven, onder meer door wat beleving toe te voegen. Maar die inspanningen blijken tot nu toe onvoldoende om het tij te keren. Schoenenreus slaagde er daarbovenop niet in om substantiële omzet via internet te boeken. Die markt wordt gedomineerd door het Duitse bedrijf Zalando.

Volgens de Rabo-bankiers zijn ondernemers echter hardnekkig. „Ze zien de noodzaak tot verandering niet. Ze zijn sterk geneigd in belangentegenstellingen te denken. De concurrent is de vijand, de klant vaak ook. En leveranciers vragen te hoge prijzen.”

Winkeliers moeten wat. „Autonome groei levert een bloedbad op”, voorziet het tweetal. „In een groeiende markt maakt het niet uit. Maar nu wordt het lastig. Want iedereen gaat vechten. Bij het hanteren van een prijswapen krijg je een kaalslag waar niemand wat mee opschiet. Het is duidelijk dat de vooruitzichten niet goed zijn. We moeten denken in oplossingen.”

Voorbeeld

Als oplossing dragen de twee Rabo-specialisten meer samenwerking aan. Een geslaagd voorbeeld worden de Negen Straatjes in Amsterdam genoemd, een wijk tegen tussen het traditionele winkelgebied en de Jordaan. „Dat is een winkelgebied met een landelijke uitstraling geworden. Het is een voorbeeld voor vele winkelgebieden. Bovendien werken ze ook samen op het web.”

Ook het toevoegen van bijvoorbeeld een rek met accessoires, een kleine shop in een shop, is volgens het Rabo-duo een slimme zet. Volgens Voss is aansluiting bij een franchiseformule ook een optie voor vele winkeliers die het water tot aan de lippen staat.