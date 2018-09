Meer nationaliteiten mishandeling Eindhoven

Alle verdachten wonen in Turnhout en omgeving, werd al eerder bekendgemaakt. De drie Nederlanders hebben zich de afgelopen dagen gemeld bij de politie in Eindhoven en zitten nog vast. De anderen bevinden zich voor zover bekend nog in België. De politie in Nederland heeft een rechtshulp- en aanhoudingsverzoek naar justitie in België gestuurd. Dat verzoek is ontvangen, de onderzoeksrechter moet daar nog een besluit over nemen.

De acht worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een 22-jarige man in Eindhoven op 4 januari.