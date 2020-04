Vader Sigrid heeft corona: ’Hij zal alleen sterven’

„Doordat er een tekort is aan beschermende kleding en mondkapjes mag ik er straks niet meer bij en zal hij alleen sterven”, schrijft Sigrid op Twitter.

Woensdag kreeg ze te horen dat ze nog één keer twee uur naast zijn bed mag zitten, zo vertelt ze aan RTL Nieuws. „De arts had ook tranen in zijn ogen. Ze laten beperkt bezoek toe, want ze kunnen niet continu bezoek begeleiden. (...) Voor mij is een uitzondering gemaakt omdat mijn vader opeens zo hard achteruit is gegaan. Vannacht is een man gestorven zonder dat er iemand bij hem was. Vreselijk als mijn vader dat ook te wachten staat.”

Volgens Sigrid was er tot vorige week niets met haar vader aan de hand. „Hij deed nog allerlei klusjes, was altijd bezig.” Het virus werd pas laat bij hem vastgesteld, omdat hij geen ’typische’ klachten had. „Hij voelde zich ellendig en had diarree. Daarom kwamen we er pas zo laat achter dat hij corona had.”

Inmiddels denken de artsen dat het niet meer goed gaat komen met hem. „Hij is zo zwak. Ik heb zijn hand vastgehouden, meer kan ik niet. Mijn vader is aan het sterven.”