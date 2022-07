Woede om Franse aanval op onze zegenvissers: ’Nederlanders gepest’

Al sinds jaar en dag mogen Nederlandse en Franse schepen dankzij het Europees gemeenschappelijk visserijbeleid in elkaars wateren vissen. Eens in de tien jaag buigt de Europese Unie zich over de uitzondering op de regel. Normaal gesproken levert dat geen spektakel op, maar nu grijpt een coalitie van Franse vissers en milieuactivisten dit moment aan om Nederlanders en Belgen letterlijk uit hun vaarwater te krijgen.

Met een nipte meerderheid van één stem heeft de Franse lobby in het Europees Parlement steun gekregen om expliciet Nederlanders en Belgen te verbieden om zegenvisserij of flyshootvisserij toe te passen in het Franse deel van het Kanaal. Dankzij deze vangstmethode op lekkernijen als makreel, kabeljauw en schol besparen de vissers brandstof. Dat is volgens de sector niet alleen goed voor het klimaat, maar met de torenhoge energieprijzen ook goed voor de portemonnee.

De Franse vissers mogen dankzij het gewiekste voorstel zelf wél op deze manier blijven vissen. Om de truc een groen tintje te geven, mogen de schepen alleen niet langer dan 24 meter zijn. Maar dat is voor de Franse visserijsector geen probleem, doorgaans zijn vooral de Nederlandse kotters groter.

’Blinde vlek’

„Zwaar discriminerend”, noemt SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen de Franse zege. „Het zure is dat de Franse vissers zelf wel mogen doorgaan, dat is zeer in strijd met de gedachte van het Europees gemeenschappelijk visserijbeleid. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. De lidstaten kunnen dit nog blokkeren.”

CU-Europarlementariër Peter van Dalen zit straks aan tafel bij de onderhandelingen met de lidstaten: „Het Europees Parlement lijkt een blinde vlek te hebben voor onze vissers. Ik zal waar mogelijk die vlek wegwerken.”

Een coalitie van Franse vissers en milieuclub Bloom heeft eerder met succes de pulsvisserij om zeep geholpen. Pulsvissen, een Nederlandse duurzame vangstmethode met kleine elektronische schokjes, is sinds 2019 binnen de EU verboden. Bloom is nu ook betrokken bij de strijd tegen de Nederlandse flyshootvisserij. Volgens de activisten is de vangstmethode een uitvinding van de ’Nederlandse industrie’ en is het schadelijk voor zeebodem en biodiversiteit.

’Pesten’

„Dit is een duidelijk vervolg van Frankrijk om Nederlanders te pesten”, reageert voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond woest. „Het is extra vervelend omdat veel pulsvissers zijn overgestapt naar flyshoot.”

Volgens Nooitgedagt zijn er circa 25 Nederlandse schepen die deze vangstmethode toepassen in het Kanaal. Hij spreekt van de zoveelste tegenslag voor de oer-Hollandse sector. „Eerst hadden we problemen door Brexit op het Kanaal, toen kwam er door corona een lagere verkoopopbrengst, gevolgd door hoge brandstofprijzen en meer windmolens op zee. En nu dit weer! Als het zo doorgaat houden we het niet droog en gaat het beroep van visser folklore worden.”

Het kabinet heeft onlangs besloten het mes te zetten in de Nederlandse vissersvloot. Er worden honderden miljoenen euro’s uitgetrokken voor sanering en aanpassing van visserijvaartuigen.