Paleis van Justitie verhuist na 180 jaar

Trapleuningen ontbreken in het trappenhuis dat leidt naar het cellencomplex dat zich onder straatniveau bevindt. Dat is om te voorkomen dat gedetineerden op weg naar hun cel zich kunnen vastklampen, legt Van der Meer uit. In het gangenstelsel zonder daglicht bevinden zich de cellen met maagdelijk witte muren die een heel verschil vormen met de bekladde graffitimuren in het gerechtshof aan de Prinsengracht, merkt hij op.

Van der Meer opent de deuren van de verschillende sobere cellen waar de gedetineerden kort verblijven op de dag dat hun hoger beroep dient. Er zijn kale isoleercellen bij, maar ook gecapitonneerde cellen. Hiervan zijn de muren bekleed zodat de tijdelijke gast zichzelf niet kan bezeren. Er bevindt zich ook een claustrofobiecel, ruim voorzien van oersterke ramen die de gevangene uitzicht gunnen op de bewakers op de gang.

De verhuizing naar het IJDock is een grote vooruitgang voor de 350 medewerkers van het gerechtshof en evenzoveel van het Openbaar Ministerie, vertelt Van der Meer. Het personeel is nu nog verdeeld over drie vestigingen in de binnenstad. Wat opvalt is het overweldigende gebruik van Italiaans marmer op de vloeren en wanden van de publieke ruimtes en de zittingszalen. „De uitstraling van het gebouw symboliseert de status van het hof, wat steeds meer het laatste instituut is waar mensen met hun zaak terechtkomen. Het hoort erbij, we zijn de hoeders van de rechtsstaat”, verdedigt Van der Meer de luxe uitstraling.

Voor de ontwikkeling van het Paleis was 165 miljoen euro beschikbaar en dat bleek in de crisistijd een ruim budget. „De bouwsom werd 10 jaar geleden in het 'hoogseizoen' gebaseerd op het gemiddelde van andere nieuwe gerechtsgebouwen in Nederland, maar we gingen in het laagseizoen aanbesteden en hebben daardoor meer kunnen kopen”, verklaart Van der Meer de franje aan het pand.

De president van het gerechtshof benadrukt de duurzaamheid van het gebouw dat bijvoorbeeld gebruikmaakt van aardwarmte op 175 meter diepte. Hij voorspelt dat het justitieel paleis over twee eeuwen nog dezelfde functie heeft. „Die uitspraak durf ik wel aan, want dit pand kan alleen als gerechtsgebouw worden gebruikt en bovendien heeft het pand op de Prinsengracht ook 180 jaar dienst gedaan.”

Op 9 februari kan het publiek het nieuwe Paleis van Justitie bewonderen tijdens een open dag.