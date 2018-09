Eerste testnotities: Subaru Forester

Standaard permanente 4WD

Van de vorige Forester wist het Japanse merk er jaarlijks driehonderd te verkopen en van de nieuwe versie denkt Subaru er dit jaar 350 te verkopen. Daarvan zal negentig procent een benzinemotor hebben en de rest diesel. We rijden de 2.0 benzine met 150 pk en een verbruik van 1 op 14,5. De meeste kopers zullen gaan voor deze instapper, die standaard is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Maar Subaru levert als introductieactie zonder meerprijs een CVT-automaat. Daarmee mag de Forester niet 1800 maar 2000 kg trekken en is hij ook iets zuiniger. Het overwegen waard zo’n (tijdelijk gratis) CVT, al zijn wij geen fan van een continu variabele transmissie. Het rijdt weliswaar ontspannen, want je hoeft niet te schakelen, maar je hoort de (niet bijster krachtige) motor wel vaak loeien bovenin zijn toeren als er acceleratie wordt gevraagd. De Forester heeft standaard permanente vierwielaandrijving en ligt daarmee rotsvast op de weg. De elektrisch bekrachtigde besturing vraagt weinig kracht, maar is best communicatief.

Bijzonder ruim

De Forester is een flink grotere auto dan voorheen. Daardoor is hij zowel voorin als achterin bijzonder ruim. De afmetingen van de kofferbak trouwens ook met 505 liter. Niet alleen door de toegenomen ruimte is de Forester een volwaardigere SUV geworden, maar ook door het verbeterde interieur. De vormgeving is nog altijd franjeloos, maar het materiaalgebruik is hoogwaardiger dan voorheen. Meer zachte materialen en een betere geluidsisolatie dan in zijn voorganger. De nieuwe Forester staat van 2 februari bij de dealers en de prijzen beginnen bij 34.995 euro voor de 2.0 Intro. Dat is een stevige vanafprijs, maar dat komt doordat de concurrentie standaard geen vierwielaandrijving heeft.

Pluspunten

+ Enorm ruim+ Comfortabel+ Standaard AWD+ Tijdelijk gratis automaat

Minpunten

- Stevige vanafprijs door AWD- Interieur nog niet op Europees niveau- Bandengeluid

Lees meer over de nieuwe Subaru Forester vrijdag op de Autovisie-pagina in De Telegraaf.