Taakstraf voor doodrijder

Ook kreeg hij een rijontzegging van 580 dagen, waarvan 365 voorwaardelijk. De man was bezig met zijn mobiele telefoon en zag daardoor niet dat er voor hem op de snelweg een file was ontstaan.

Met een snelheid van 108 kilometer per uur ramde hij de achterste auto. Daarin zaten een vrouw en twee kinderen. Een van de kinderen overleed later in het ziekenhuis.

Het Openbaar Ministerie had 200 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijke celstraf geëist.