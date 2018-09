Rutte waarschuwt voor vertrek Britten uit EU

Rutte juicht het debat toe dat Cameron aanzwengelt over het beter functioneren van de EU. „Dat debat is goed. Wat niet goed zou zijn, is als de uitkomst is dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU vertrekt. Dat is slecht voor het Verenigd Koninkrijk, en slecht voor Europa.”

Rutte stelt dat Cameron woensdagochtend een „scherpe analyse” gaf van de huidige EU. „Wij vinden ook dat Europa nog beter kan functioneren. Het is goed om daar het gesprek over aan te gaan. En dat mag wat mij betreft ook best een scherp debat zijn.”

Nederland wil net als de Britten de EU als geheel verbeteren, maar zonder losse opt-outs, waarbij EU-landen op onderdelen niet meedoen met de rest van de EU.

Rutte hamert op een versterking van de interne markt en een doelmatiger bestuur van de EU, dat minder kost. De EU-landen moeten daarbij „goed kijken wat Europa moet doen en wat landen zelf het beste kunnen doen”.