’Schutter Indianapolis zocht ruzie, Nederlandse commando’s wilden de-escaleren’

Een getuige beschrijft hoe het groepje van verdachte Duncan een man uit een andere groep duwde. Die man liep toen weg. Daarna zocht Duncan nog een keer ruzie, deze keer met de drie Nederlandse militairen. De getuige zag vanaf de overkant van de straat wat er gebeurde.

De groep van Duncan provoceerde de Nederlanders, zo zegt de getuige, terwijl de Nederlanders de situatie probeerden te de-escaleren. Daarna kwam het toch tot een gevecht. Een van de mensen uit de groep van de verdachte ging daarbij naar de grond.

’Wapen halen’

Duncan zou daarop volgens de getuige hebben gezegd: „Ik ga een wapen halen.” Daarop ging de man met zijn groep naar een auto. De Nederlandse militairen liepen door naar hun hotel.

Niet lang daarna kwam een zilveren pick-up truck de straat inrijden. De truck werd voor het hotel geparkeerd. De getuige hoorde daarna schoten. De grijze pick-up truck reed daarna met hoge snelheid weg.

Het is onduidelijk of de politie naast de verdachte Duncan ook onderzoek doet naar de andere mensen uit zijn groep. Gisteren werd bekend dat de 22-jarige Shamar Duncan, een inwoner van Indianapolis, is gearresteerd. Hem wordt voorlopig moord ten laste gelegd. Gedurende het onderzoek blijft hij vastzitten.

Bij de schietpartij kwam de 26-jarige militair Simmie Poetsema om. De Indianapolis Star bericht dat hij van achteren eenmaal in zijn hoofd is geschoten. De twee andere militairen liggen nog in het ziekenhuis.

De commando’s waren op oefening in de staat Indiana. Ze trainden in het Muscatatuck Urban Training Center, een groot complex waar gevechten in stedelijke gebieden worden nagebootst. Het centrum is zo’n anderhalf uur rijden van Indianapolis. De soldaten waren in hun vrije tijd naar de hoofdstad van de staat gekomen.