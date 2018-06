Britten mogen stemmen over lidmaatschap EU

Het lidmaatschap van de Europese Unie voorleggen aan de Britse bevolking lijkt een risicovolle strategie waarmee Cameron hoopt Frankrijk en Duitsland onder druk te zetten om Britse wensen in te willigen. Cameron ligt namelijk continu in de clinch met bondskanselier Merkel en president Hollande over de koers van de EU.

Binnen zijn eigen partij scoort Cameron waarschijnlijk wel punten met de belofte van een referendum. Dat vindt echter alleen plaats als de Conservatieven bij de verkiezingen in 2015 weer een meerderheid krijgen.

De Britse premier zou vorige week in Den Haag een toespraak houden over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk binnen Europa. Vanwege het gijzelingsdrama in Algerije, waarbij ook Britten waren gegijzeld, zei hij de afspraak af.

Cameron lobbyt, onder druk van het conservatieve deel van zijn achterban, al een tijd voor minder invloed vanuit Brussel. Zo wil hij, met steun van Nederland, niet dat er meer geld naar Brussel gaat. Ook gebruikte hij vorig jaar het Britse vetorechtbij een voorstel voor meer begrotingsdiscipline. Dat voorstel werd alsnog ingevoerd in een apart verdrag zonder de Britten. Critici lachten hierdoor in hun vuistje. Dor zich zo anti-Europees op te stellen, zou het Verenigd Koninkrijk zichzelf buitenspel zetten en daardoor juist minder invloed binnen Europa kunnen uitoefenen.