Straten in Haren staan blank Afsluitdijk weer open in beide richtingen na storing

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Sander Koning

DEN OEVER - De Afsluitdijk is zaterdagmiddag in beide richtingen ruim anderhalf uur lang dicht geweest voor het verkeer. Rijkswaterstaat meldde rond 17.00 uur dat de storing aan de brug over de Stevinsluizen bij Den Oever weer verholpen was.