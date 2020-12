Heldenontvangst in Israël voor spion die decennia vastzat in VS

De affaire rond Pollard was tientallen jaren lang een pijnpunt in de relatie tussen Israël en de VS, twee bondgenoten. De inmiddels 66-jarige man verkocht als analist van de Amerikaanse marine geheime informatie. Pollard bekende schuld en kreeg in 1987 een levenslange gevangenisstraf opgelegd, maar kwam in 2015 toch voorwaardelijk vrij. Hij mocht het land echter niet verlaten.

De oud-spion stapte alsnog op het vliegtuig nadat de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating waren versoepeld. Pollard en zijn vrouw kusten in Israël na aankomst de grond. „Jullie zijn thuis”, zei premier Netanyahu, die Pollard als welkomstcadeau een Israëlisch identiteitsbewijs overhandigde.