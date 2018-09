Sneeuw hindert ijsgroei

Juist nu de vorst afgelopen nacht tot matig uitgroeide en er vandaag en morgen ijsdagen volgen, is de sneeuw een lelijke streep door de rekening.Het gebied met sneeuwval bereikt ons morgen tegen de avondspits en kan mogelijk voor verkeershinder zorgen. Dinsdag verlaat de storing ons land weer. Er ligt dan vermoedelijk een aantal centimeters sneeuw waardoor de vorst zal versterken door versterkende uitstraling.

Afgelopen nacht vroor het in ons land licht tot matig met temperaturen tot 7 graden onder nul, onder meer op de Veluwe. Vandaag is het fraai winterweer met veel zon, ook tijdens de Halve Marathon van Egmond. Het is wel koud met een matige oostenwind die de gevoelstemperatuur er niet aangenamer op maakt.

Komende nacht vriest het 3 tot 10 graden. Mogelijk kan er lokaal op ondergelopen weilanden of slootjes worden geschaatst. Morgen bereikt ons een storing. Daarbij valt er sneeuw. De temperaturen blijven ook morgen onder nul. Tijdens de passage van het neerslaggebied blijven we aan de koude kant. Dinsdag bereikt ons nog koudere lucht. De rest van de werk en in in het volgende weekeinde houdt de winter onverminderd aan. In de nachten vriest het licht en veelal matig, boven sneeuwgebieden mogelijk streng. Er valt af en toe een sneeuwbui.