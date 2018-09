Meer mensen vragen hulp om GHB

In 2010 klopten 524 mensen aan bij verslavingszorg voor een probleem dat grotendeels om GHB-gebruik draaide, in 2011 waren dat er al 650. Volgens Brijder is een derde van de mensen die hulp zoeken jonger dan 25 jaar.

Volgens een voorlichter van het Trimbos-instituut zal het aantal mensen dat zich jaarlijks meldt voor professionele hulp de komende jaren nog toenemen, omdat ook het aantal mensen dat het middel gebruikt groeit. „Het is een betrekkelijk nieuwe drug, die in 2006 steeds meer populair werd. Pas sinds enkele jaren weten we dat het sterk verslavend is.” Bovendien is het volgens hem lastig om van de partydrug af te komen, de ontwenningsverschijnselen zijn erg sterk.

GHB is een stroperige, zoute vloeistof die ervoor zorgt dat je seksueel gestimuleerd raakt en een ontspannen, opgewekt gevoel krijgt. Het spul kan in een drankje worden gedaan. Bij een overdosis liggen bewusteloosheid en een coma-achtige toestand op de loer. Veel mensen maken de drug zelf of kunnen het spul goedkoop verkrijgen.