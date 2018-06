Inschrijven op The Elder Scrolls Online-bèta

"We zien er erg naar uit om de game in de handen van de spelers over te dragen" aldus Matt Firor, game director van The Elder Scrolls Online. "We krijgen tijdens het bètaproces feedback die van onschatbare waarde is, en die ons één van de beste online gaming ervaringen helpt te verzekeren die ooit werden gecreëerd. Eén die de The Elder Scrolls franchise waard is."

Gamers kunnen zich op de The Elder Scrolls Online-website registreren voor de bèta. De game verschijnt naar verwachting in 2013 voor pc en Mac.