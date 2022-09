Onno Hoes: concept-regeerakkoord voortaan aan leden voorleggen

Hoes deed zijn uitspraken in praatprogramma WNL op Zondag.

De oud-burgemeester van Maastricht is door de partijtop naar voren geschoven als favoriet voor het partijvoorzitterschap. Hij doet dat al een tijdje als interimmer, maar wil dat permanent gaan doen. Inmiddels hebben ook tegenkandidaten zich gemeld.

Hoes ligt bij een grote groep VVD’ers onder vuur. Recent roerden zij zich omdat zij er moeite mee hebben dat hij belangrijke vergaderingen met Mark Rutte en andere prominente VVD’ers mag zijn over het overheidsbeleid, terwijl hij nog steeds in dienst is bij de NVM, een belangenvereniging voor makelaars. Hoes wordt een gebrek aan transparantie en het dragen van dubbele petten verweten. Het zou ook in strijd zijn met de VVD-huisregels, waarin staat dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden.

Geen bewijs voor daadwerkelijke belangenverstrengeling

Een intern onderzoek door de integriteitscommissie van de VVD kon geen bewijs vinden voor daadwerkelijke belangenverstrengeling, wel wordt het partijbestuur geadviseerd opener te zijn over hoe de partij omspring met dit soort situaties en daar voortaan ook regels voor op te stellen.

Hoes voelt inmiddels de hete adem in de nek van de Brabantse VVD’er Eric Wetzels. Ook hij heeft zich opgeworpen om het VVD-voorzitterschap te gaan doen. Meer discussie en meer inbreng zijn juist speerpunten in de campagne van Wetzels. Hij vindt dat de partijtop dat veel te lang op zijn beloop heeft gelaten.

Stevig alarmsignaal

Achter de schermen valt te horen dat Wetzels wel degelijk kans maakt op de voorzittershamer. Dat zou een stevig alarmsignaal betekenen aan de partijtop, die Hoes als de beste kandidaat ziet.

In WNL op Zondag gaf Hoes aan dat ook hij vindt dat de VVD de ramen open moet zetten. Het voorleggen van het concept-regeerakkoord ziet hij als een goede stap. Als dan blijkt dat VVD-leden er te veel moeite mee hebben, dan moet de partij terug naar de onderhandelingstafel. Het had misschien wel de oproer die de VVD momenteel ondervindt over stikstof en de asielcrisis kunnen voorkomen. Hoes: „Politiek Den Haag moet de hete adem van de kiezer echt in de nek kunnen voelen”.