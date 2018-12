Uitslag Stelling: Weg achter de computer

„Kinderen moeten meer bewegen, vogels leren kennen, de natuur opsnuiven en door boswachters geattendeerd worden op al het moois om ons heen.” „Liefde voor de natuur maakt je een beter mens en is bovendien een bron van positieve energie. Daarom moeten kinderen daar al jong kennis mee maken.”

U bent het dan ook roerend eens (89 procent) met de Stelling van de Dag dat kinderen vaker de natuur in moeten gaan. Over de vraag of dat een verantwoordelijkheid is van scholen bent u minder unaniem. Van de deelnemers zegt weliswaar 77 procent dat er meer natuurlessen op scholen gegeven moeten worden, maar 17 procent is het daar niet mee eens. „Ik ben het met de Stelling van de Dag eens dat kinderen vaker de natuur in zouden moeten gaan, maar vind ook dat de ouders daar verantwoordelijk voor zijn en niet de school.”

Taal

Bovendien vindt u dat scholen er vooral zijn om leerlingen taal en rekenen te leren. „Dat is vaak al moeilijk genoeg!”

Anderen vinden het juist een goed idee om natuurbeleving via scholen te regelen. „In schoolverband is dat veel makkelijker te regelen.” U voegt daar aan toe: „Probleem is dat ouders nog maar weinig tijd hebben voor hun kinderen. Daarom zou het goed zijn als scholen aandacht schenken aan de natuur.”

Ruim 80 procent van u is ervan overtuigd dat er een verband bestaat tussen gezondheid en er op uittrekken in de natuur. „Het is gezond en leerzaam. Het stimuleert de fantasie. Bovendien krijgt het kind zo voldoende vitamine D binnen. Beweging betekent bovendien minder overgewicht bij kinderen.” U wijst ook op de gevaren die schuilen in de natuur. „Teken vormen een steeds grotere bedreiging. Deze kunnen de ziekte van Lyme overbrengen met heel schadelijke gevolgen. In verschillende natuurgebieden wordt al gewaarschuwd juist geen kinderen mee het bos in te nemen.”

Frisse lucht

Vroeger kwamen kinderen vaker in bossen, op de hei en aan het strand, zegt 81 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. „Weg achter de computer en de natuur in. Maar dan wel zonder die verschrikkelijke telefoons waar de jeugd tegenwoordig de hele dag op zit te kijken.” „Het is veel beter om rode wangen te krijgen van het rennen in de frisse lucht, dan vierkante ogen van de gewelddadige spelletjes op de computer.”

Meer dan de helft van u (53 procent) is het er niet mee eens dat de overheid flink bezuinigd op de uitgaven voor de natuur. Ruim 40 procent zegt echter dat er tijdens een crisis nu eenmaal op van alles gekort moet worden en dat de natuur hierop geen uitzondering kan vormen.

Beschermen van de natuur is zinvol. De mens is verantwoordelijk voor planten en dieren, zegt 54 procent van u. Bovendien zijn we dat verplicht aan onze kinderen, onderstreept 30 procent.

In dat licht mag u een prachtige uitspraak van een respondent beslist niet onthouden worden: „De aarde hebben wij niet geërfd van onze voorvaderen maar geleend van onze kinderen.”