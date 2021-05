Kabelbaan aan zijden draadje

De kabelbaan gaat Floriade-bezoekers over de A6 vervoeren naar het terrein. Ⓒ Foto ANP/HH

Almere - De Floriade die in 2022 in Almere plaats moet vinden blijft de gemoederen bezig houden. Niet alleen valt de wereldtuinbouwexpositie tientallen miljoenen euro’s duurder uit dan gedacht, nu is het de opnieuw de kabelbaan over de A6 die voor ophef zorgt.