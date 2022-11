Premium Het beste van De Telegraaf

Verzet VVD-congres zich tegen kabinet? ’We kunnen dit niet meer dragen’

Door Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Jordy Drieman zal zich op het VVD-congres verzetten tegen de spreidingswet voor asielzoekers waaraan de liberale fractie steun geeft. Ⓒ Foto Rias Immink

Tijdens het VVD-congres van deze zaterdag zal de dwangwet voor het spreiden van asielzoekers op flink verzet stuiten. Een van de tegenstanders is Jordy Drieman van de VVD Cranendonck. In Budel, dat in de deze gemeente ligt, staat al achttien jaar een groot asielzoekerscentrum.