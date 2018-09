Israël naar de stembus

Ruim 5,6 miljoen stemgerechtigden in Israël kunnen dinsdag een nieuw parlement van 120 leden kiezen. Premier Benjamin Netanyahu lijkt na het tellen van de stemmen dinsdagavond opnieuw een uiterst rechtse en/of fundamentalistische coalitie te kunnen smeden. Het smeden van coalities is inherent aan de Israëlische politiek, omdat veel partijen zitting krijgen in het parlement dankzij het kiesstelsel.