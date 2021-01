Actievoerders met koelwagen tegengehouden bij Movianto in Oss

De actievoerders wilden naar eigen zeggen tienduizenden vaccins van Movianto in de koelwagen laden en naar onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen en prikcentra brengen. De politie hield de actievoerders echter op de snelweg aan en dirigeerde hen naar een grasveld in de buurt, liet Michael Blok van Containment Nu! weten.

Blok dacht dat de gemeente Oss de politie had gevraagd de vrachtwagen tegen te houden, maar een woordvoerster van de gemeente ontkende dat. Waarom de vrachtwagen dan wel werd tegengehouden, is onduidelijk. „We zijn hier met zijn drieën om te helpen”, zei Blok. „We hebben niet de intentie om maar iemand in de weg te zitten, maar we hadden het wel leuk gevonden om even met de wagen in de buurt met het bedrijf te gaan praten.”

De actiegroep heeft naar eigen zeggen een medicus bij zich die zelf kan beginnen met inenten. „Mocht ons aanbod van hulp worden geaccepteerd, dan kunnen maandag dus al duizenden prikken gezet worden in de armen van ouderen, verplegers en artsen”, aldus de actiegroep. Pak desnoods „de dichtstbijzijnde arm”, aldus de groep.

Blok had voor de poort van het bedrijf een gesprek met manager Michiel Heller van Movianto. Deze noemde de actie „hartverwarmend” en bedankte de actievoerders voor hun aanbod. „Maar laat de professionals hun werk doen, dan komt het allemaal goed”, zei Heller.