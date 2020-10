Politie grijpt in bij Zeeuwse motorclub na reeks misdrijven

Het onderzoek werd ingesteld na twee explosies, op 16 en 21 september, bij een woning aan de Moggestraat in die plaats. Uit verhoren bleek dat de oorzaak vermoedelijk lag in een conflict tussen een aantal mensen, die afgelopen zomer betrokken waren bij de oprichting van een motorclub in Zierikzee.

Daarna deden zich diverse incidenten voor waarbij vermoedelijk meerdere leden betrokken waren. Zo bleek dat gereedschappen en een zadel van een motor uit een schuur aan de Schuttershofstraat waren gestolen. Op 20 augustus werd de motor van een man in brand gestoken. De bewoner van de woning aan de Moggestraat is op 26 september ook nog bedreigd door een man met een mes. Op 8 oktober volgden nog een telefonische bedreiging en een sabotage. Bij een van de betrokkenen werden de remleidingen van zijn auto doorgesneden.

Betrokkene meldde zich zelf op bureau

Een van de betrokken mannen meldde zich 10 oktober op het politiebureau, omdat hij zich ernstig bedreigd voelde. Hij had een groot mes bij zich om zich te beschermen. Bij een doorzoeking diezelfde dag in zijn woning in Zierikzee stuitten agenten op een jachtgeweer en 720 xtc-pillen. De man bekende verder betrokken te zijn geweest bij de explosies bij de woning aan de Moggestraat.

Op 12 oktober werd een inwoner van de gemeente Noord-Beveland aangehouden op verdenking van bedreigingen, vernieling en tanken zonder te betalen. Twee dagen later werden vier loodsen en een woning in Zierikzee binnengevallen. In de woning vonden agenten drie vuurwapens. De bewoner werd aangehouden. In een loods werden vier vuurwapens en een flinke hoeveelheid patronen aangetroffen. Ook werden onderdelen van uniformen van de politie en marechaussee gevonden.

Jachtgeweren, handvuurwapens, patronen en drugs

Dezelfde ochtend werd in Hulst een Brabander aangehouden op verdenking van bedreigingen in dit lopende conflict. Op 15 oktober werd in de wijk De Veste in Zierikzee nog een woning doorzocht. Daar werden jachtgeweren, handvuurwapens, patronen en drugs aangetroffen. Ook deze bewoner werd aangehouden.

Drie mannen zijn door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Zij kregen beperkingen opgelegd, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Om die reden kon de politie eerder niet meer informatie verstrekken over het onderzoek. De beperkingen zijn inmiddels opgeheven. De drie mannen zitten nog vast.