Zeeuwse politie grijpt in bij ruzie rond motorclub

Het onderzoek werd ingesteld na twee explosies, op 16 en 21 september, bij een woning aan de Moggestraat in die plaats. Uit verhoren bleek dat de oorzaak vermoedelijk lag in een conflict tussen een aantal mensen, die afgelopen zomer betrokken waren bij de oprichting van een motorclub in Zierikzee.

Daarna deden zich diverse incidenten voor waarbij vermoedelijk meerdere leden betrokken waren. Zo bleek dat gereedschappen en een zadel van een motor uit een schuur aan de Schuttershofstraat waren gestolen. Op 20 augustus werd de motor van een man in brand gestoken. De explosies aan de Moggestraat volgden eveneens. De bewoner van die woning is op 26 september ook nog bedreigd door een man met een mes.