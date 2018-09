Bijenkorf opent grootste denimafdeling

Een doorsnee spijkerbroek zul je er niet tegenkomen. Het warenhuis heeft de rekken vooral gevuld met chiquere jeansmerken voor vrouwen die op zoek zijn naar de perfecte jeans.

Klassiek of juist high fashion, de brede verzameling spijkergoed in verschillende stijlen bestaat uit de merken: 7 For All Man Kind, Acne, Citizens of Humanity, Current/Elliott, Denham, Hudson Jeans, J Brand, MET Jeans, Paige Denim, Rag & Bone, Victoria Beckham Jeans en Bleulab.

Edo Beukema, Directeur Inkoop bij de Bijenkorf: "Met deze diversiteit aan merken en stijlen biedt de Bijenkorf Premium Denim Department voor elke vrouw de perfect passende jeans. De Bijenkorf heeft in haar gehele assortiment toonaangevende en onderscheidende modemerken. Van denim en ready to wear tot luxury, iedere modeliefhebber kan er terecht.”