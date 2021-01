Steungeld voor meer startende ondernemers

Het kabinet kwam vorige week na lang overleg eindelijk met een aparte regeling voor startende ondernemers, die tot nog toe geen gebruik konden maken van de tientallen miljarden euro’s aan economische steun. Er komt een aparte subsidie voor startende ondernemers, waarmee zij ook compensatie krijgen voor hun vaste lasten. Maar alleen de starters die zich in de eerste helft van 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), kunnen daar aanspraak op maken. Daardoor valt opnieuw een aanzienlijke groep buiten het steunpakket.

Aartsen vindt dat niet kunnen en vraagt het kabinet om ook ondernemers die in de laatste drie maanden van 2019 zijn gestart te steunen. Hij krijgt daarbij steun van in elk geval coalitiepartijen D66, CDA en CU.

Volgens Aartsen zijn met zijn voorstel in elk geval nog een paar duizend starters geholpen. „Het is een heel schrijnende groep, die keer op keer buiten de boot valt”, schetst het VVD-Kamerlid. „Zij hebben vanaf maart nog helemaal niks ontvangen.”

KvK

De pijn is bij die groep groot. Ze hebben zich dan wel eind 2019 bij de KvK ingeschreven, maar konden vaak pas vlak voor het uitbreken van de coronacrisis hun zaak openen, of zelfs nog helemaal niet. „Je schrijft je in bij de KvK, en dan kan je ergens in februari starten”, schetst Aartsen.

Omdat de steunpakketten van vorig jaar afhangen van het omzetverlies in 2019, toen hun zaken nog niet draaiden, vissen deze startende ondernemers achter het net. „Het is iets te veel op de Haagse tekentafel bedacht en iets te weinig met oog op de praktijk”, zegt Aartsen. „Maar deze groep verdient de steun.”

De Tweede Kamer debatteert donderdag met het kabinet over de miljarden extra steun die het vorige week heeft aangekondigd.