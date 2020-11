Man (22) vast voor zware mishandeling Roosendaal

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

ROOSENDAAL - Een 22-jarige man uit Roosendaal zit vast op verdenking van zware mishandeling van een man in die plaats. De verdachte is volgens de politie dinsdagochtend aangehouden, de mishandeling was al ruim een maand geleden. Het slachtoffer moet een oog missen.