Hyundai HCD-14 is de nieuwe Genesis

Genesis

Zoals al eerder duidelijk werd, geeft de HCD-14 Concept een toekomstbeeld van het design van de luxere Hyundai-modellen. Het is dus niet verwonderlijk dat het conceptmodel onder de naam Genesis wordt tentoongesteld. De vraag blijft, wanneer kiest Hyundai ervoor om Genesis definitief te verheven tot submerk a la Lexus. "Hyundai onderzoekt constant of het van de typenaam Genesis een sublabel moet maken zoals Infiniti dat voor Nissan en Lexus voor Toyota zijn. In de Verenigde Staten heeft de Genesis nu al geen Hyundai-embleem op de koets", aldus de woordvoerder.

Bijzondere portieren

De HCD-14 is vooral een luxueuze coupé-achtige sedan met plaats voor vier personen. Voor het interieur is flink wat leder gebruikt. In het interieur bespeuren we verder een Head Up-display. Eveneens opvallend aan de HCD-14 zijn de achterste portieren. De deuren scharnieren in de C-stijl, zoals ook de Rolls-Royce Phantom heeft. Echter, de middelste deurstijl ontbreekt.