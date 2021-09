Evenementenbranche spant kort geding aan tegen de Staat

„De evenementenbranche is verbijsterd over de manier waarop het kabinet omgaat met jongeren en de mensen en bedrijven die in deze branche werken”, aldus Unmute Us.

Toen de nieuwe maatregelen dinsdag bekend werden, reageerde de organisatie al verbolgen. „Wat ik gehoord heb is eigenlijk nog krommer dan wat er eerder al naar buiten kwam”, zei de organisator van de protestbeweging Unmute Us. „Het lijkt willekeur. Waarom mag een club straks wel open op volle capaciteit en mag een ongeplaceerd evenement maar 75 procent binnenlaten?”

„Uiteraard waren wij verheugd toen er weer zicht op ruimte kwam. Echter, als men ons slechts toestaat om evenementen op 75 procent van de capaciteit te draaien, is dat een verkapte weigering van deze evenementen. Op die capaciteit zijn evenementen simpelweg verliesgevend”, aldus de evenementenbranche.

„We zijn het zat om kind van de rekening te zijn en zo steeds aan de verkeerde kant uit te komen als de overheid met twee maten meet. Dit besluit is een verkapte weigering van onze eisen en een doelgerichte actie om onze branche kapot te maken. (Dance)evenementen en de creativiteit van de nacht worden hiermee te grabbel gegooid. We laten ons niet langer doodzwijgen. Unmute Us!”, zegt de organisatie.

Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO dagen daarom de overheid voor de rechter. Dit wordt ondersteund door de Alliantie van Evenementenbouwers en de Vereniging van Evenementenmakers. ID&T spande eerder dit jaar namens de branche al een kort geding aan tegen de Staat, maar trok dat later weer in.

Afgelopen weekend organiseerde Unmute Us voor de tweede keer protestmarsen in verschillende steden tegen de coronamaatregelen, die de evenementensector zwaar treffen. Ruim 150.000 mensen gingen toen de straat op.