Etten-Leur kleedt ondernemer uit

„Onvoorstelbaar”, tiert Pollemans. „Vorige week werd burgemeester Heleen van Rijnbach afgebeeld op een bewerkte naaktfoto. Nu is zij degene die mensen uitkleedt. De hoogte van dit bedrag getuigt van realiteitswaanzin en weinig respect voor ondernemers”, zegt hij starend naar de zes cijfers op zijn factuur. Pollemans is van plan het besluit aan te vechten.

De oud-voorzitter van voetbalclub RBC kondigde via een advertentie in een lokale krant aan de zondag voor kerst van 8 tot 20 uur open te gaan. De gemeente Etten-Leur gaf daarop aan dat dit niet mocht en verbood Pollemans de deuren eerder te openen met een dwangsom van 150.000 euro.

„Dus bood ik mijn excuses aan en plaatste ik een rectificatie in de krant”, vertelt de ondernemer. Toch stonden om half twaalf op die bewuste zondag 150 mensen voor de winkel. „Het was koud en ik besloot de supermarkt toen open te gooien. Een half uur eerder dan officieel mag, dat klopt. Maar wat moest ik dan doen? Die mensen daar laten wachten?” Een woordvoerster van de gemeente meent dat Pollemans zijn klanten inderdaad buiten had moeten laten staan tot de supermarkt daadwerkelijk open mocht.

