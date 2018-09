Helft proef-beveiligers OV straks zonder baan

De proef ging in september 2011 van start en werd twee keer wegens succes verlengd. In het eerste jaar daalde het aantal zware incidenten met 23 procent in tram en bus. In Almere was de proef nog succesvoller, daar was een daling van 55 procent te zien.

Ondanks het succes wilde Mansveld niet nogmaals met geld over de brug komen. Volgens haar moeten de regio's nu zelf bij gaan dragen. De gemeente Almere, de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband regio Eindhoven en de provincie Zuid-Holland doen dat tot 1 mei ook. Er zullen echter wel minder beveiligers worden ingezet.

De Stadsregio Amsterdam werkt niet mee. Daar is een veiligheidsteam openbaar vervoer dat ongeveer hetzelfde doet als de beveiligers die voor de proef worden ingezet.