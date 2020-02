91-jarige opa de bak in voor misbruiken kleindochters

Volgens de rechter heeft de man, Jacob D., de twee meisjes onder druk gezet en ernstig misbruik gemaakt van het overwicht dat hij als volwassene en als opa op hen had, om aan zijn eigen seksuele gerief te komen. „Juist bij hun opa hadden de meisjes zich veilig moeten voelen”, noteert de rechtbank in het vonnis. D. heeft de twee meisjes volgens de rechter lichamelijk en geestelijk zwaar beschadigd. Ook het vertrouwen van de ouders van de slachtoffers is ernstige schade toegebracht. Het misbruik vond plaats in de woning van de verdachte.

De man heeft toegegeven dat hij seks met de kinderen heeft gehad. D. heeft ontkend dat er sprake is geweest van (fysieke) dwang, zoals de meisjes hebben verklaard. Ze kwamen bij hem over de vloer om klusjes te doen, meldt de Gelderlander. De familie zou zeer hecht geweest zijn, tot het misbruik aan het licht kwam. Een van de zusjes vertelde het aan haar moeder.

Sociaal isolement

Met de opgelegde straf volgt de rechtbank de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter heeft rekening gehouden met de hoge leeftijd en de broze gezondheid van de verdachte. Ook het sociaal isolement waarin hij door de zaak is beland, is meegewogen. De oma van de familie is al enige tijd geleden overleden.