Twentse ondernemers willen vliegveld

In december mislukte de aanbesteding van het vliegveld. Van de drie kandidaten, waaronder Luchthaven Schiphol, bracht niemand een bod uit.

Volgens de woordvoerster van ontwikkelaar ADT wil de groep ondernemers, onder wie topzakenman Dik Wessels, investeren in de luchthaven vanwege het belang voor de regionale economie en de werkgelegenheid.

Het overleg verkeert volgens ADT, waarin de gemeente Enschede en provincie Overijssel samenwerken, nog in een verkennende fase. De ondernemers vinden een volwaardig vliegveld van groot belang voor de versterking van Twente als logistiek knooppunt, aldus ADT. Begin februari wordt volgens ADT duidelijk of het plan kans van slagen heeft.

De plannen voor een burgerluchthaven zorgen sinds de sluiting van het militaire vliegveld in 2008 voor weerstand bij omwonenden. Die boekten begin januari nog succes toen de rechter met ze eens was dat de namen van de afgehaakte kandidaten voor het vliegveld openbaar moesten worden. De Europese Commissie onderzoekt nog of de 16,2 miljoen euro, die de provincie en gemeente Enschede investeren in de infrastructuur, ongeoorloofde staatssteun is.