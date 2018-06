Final Fantasy-titels in de uitverkoop op PSN

Een week lang zijn verschillende games in de aanbieding in de PlayStation Store. Bij de titels vind je onder meer Final Fantasy I tot en met IX. Deze zijn voor €4.99 verkrijgbaar, in plaats van de gebruikelijke €9.99.

De vechtgame Final Fantasy Dissidia, en de tactische Final Fantasy Tactics: War of the Lions voor de PSP zijn ook in prijs gedaald. Deze titels zijn tevens op de PlayStation Vita speelbaar.