Politie zichtbaar aanwezig na dodelijke mishandeling Assen

„We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen leven bij de bewoners van de wijk”, aldus een woordvoerster van de politie.

De identiteit van de overleden man is nog niet bekend gemaakt. Dat geldt ook voor de vijf mensen die werden opgepakt.

Volgens de politie waren de vijf zaterdag in de speeltuin op de man afgegaan omdat ze hem verdachten van een zedendelict. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er precies in de speeltuin is gebeurd.

’Wilde verhalen’

Burgemeester Marco Out van Assen heeft zich zaterdagmiddag laten bijpraten door de politie. Ook is hij in de wijk om buurtbewoners te spreken. „Het is een mooie, rustige buurt waar helaas iets ernstigs is gebeurd”, reageert Out tegen een verslaggever van deze krant. „Ik hoor de wildste verhalen en lees natuurlijk allerlei geruchten op sociale media, maar laten we nu met elkaar wachten met conclusies trekken. Het is aan de politie om goed onderzoek te doen. Daar werken nu dan ook heel veel mensen aan.”

