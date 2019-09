Gigantisch vrachtschip kapseist: vier bemanningsleden nog zoek

De Golden Ray, geladen met duizenden auto’s, kwam even na het verlaten van de haven van Brunswick in de problemen, mogelijk door een explosie. Er is in ieder geval brand ontstaan.

Het 200 meter lange vaartuig had op dat moment 23 bemanningsleden en een loods aan boord. Twintig mensen zijn door de kustwacht gered, vier bemanningsleden zijn nog zoek.