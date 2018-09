Drijven in luxe

De koffersjouwer verdwijnt geruisloos uit beeld en meteen verschijnt hij. "Mijn naam is Sanjay, uw persoonlijke butler tijdens deze cruise… Mag ik uw bagage uitpakken?" Zo, we zijn op een zes sterren-cruise en meteen weten we wat het verschil is met de rest.

Wat een ruime hut! "Sir , we hebben hier alleen maar suites ." Het is ook even wennen, die weelde. De jonge Sanjay leidt ons door onze Veranda Suite, met 35 vierkante meter nog lang niet de grootste accommodatie op de Silver Spirit. Een Grand Suite, met twee slaapkamers, is liefst vijf keer zo groot!

Buitenbalkon

We gaan van de met marmer beklede badkamer met bad en aparte (regen)douchecabine naar een heuse inloopkast voor kleding en schoenen. We eindigen bij een zitgroep met twee gerieflijke stoelen en dito bank. Natuurlijk is er een koelkast en een bureau met radio en cd-speler, compleet met iPhone-aansluiting. Door een schuifpui kunnen we naar een buitenbalkon van zes vierkante meter, met twee ligstoelen op de teakhouten vloer.

Negen soorten kussens

Op het grote tweepersoons bed ligt fijn linnengoed van het peperdure merk Pratesi. En we kunnen kiezen uit negen kussens! Met donzen of polyester vulling in verschillende samenstellingen en hardheid, van memoryfoam, of gevuld met boekweit. Zoveel luxe, om wakker van te liggen…

Maar ehhh, geen televisie? Sanjay lacht, deze vraag had hij verwacht. Met een druk op de knop van de afstandsbediening komen de grote spiegels tot leven. Eén voor het bed en eentje bij de zitgroep. Het aanbod: tientallen satellietzenders én nog eens tweehonderd films. "Ik kom uw Bvlgari douche- en geurset zo brengen. Zal ik ook uw schoenen poetsen?"

Glimmend verkennen we de Silver Spirit. Het grootste schip van de Italiaanse cruisemaatschappij Silversea is berekend op 540 gasten en maar liefst 376 bemanningsleden. De staf is Europees, de rest komt voornamelijk uit India en de Filipijnen. Siversea zorgt goed voor haar mensen, ieder bemanningslid - van captain tot schoonmaker - mag jaarlijks met familie gratis een cruise maken bij de maatschappij.

'Nette mensen'

Alle passagiers zijn afkomstig uit de categorie 'nette mensen'. Voornamelijk ouder publiek, hier en daar ouders met jonge kinderen. De Europese allure die Silversea wil uitstralen, spreekt vooral Amerikanen en Aziaten aan. Welgestelde West-Europeanen, veel Belgen en Duitsers, maken het plaatje compleet.

"Belgen geven veel makkelijker geld uit aan een cruise uit het top-segment dan Nederlanders", weet de in Londen wonende Nederlander Maarten Tromp, manager bij Silversea. Ruisende obers serveren in de Panorama Lounge onze drankjes, die ze op gevouwen linnen doekjes plaatsen. "Maar onze echte groeimarkt ligt in Rusland en Azië. Door het communisme hebben mensen daar lang in hun land opgesloten gezeten. Voor hen gaat de wereld nu open. En veel van onze passagiers hebben thuis ook een butler, die hoeven ze dus niet mee te nemen."

Rust

Wat opvalt, is de rust aan boord. Dik tapijt dempt de voetstappen in het trappenhuis, dat de elf dekken met elkaar verbindt.

Feestvaarders die op zoek zijn naar uitbundig vermaak en luidruchtige animatie zoals op andere cruises wel voorkomt, komen op de Silver Spirit bedrogen uit. Hier geen flitsende, felverlichte buitenliften, jungletuinen, ijsbanen, duizelingwekkende klimwanden of zwembadglijbanen, zoals op andere drijvende vakantiepaleizen. Het schip ademt, net als alle andere schepen van Silversea, klasse. Obers, en dat zijn er nogal wat, kennen na een dag of twee zelfs feilloos de naam van elke passagier! Hoe ze dat doen, ontdekken we later…

Restaurants

De nette mensen aan boord genieten, voornamelijk in stilte, met een boek aan het zwembad op het pooldeck (geen muziek!). Of van een potje tafeltennis, schaken, bridgen, een quiz of pianospel. Er zijn vier lounges, een casino, wat chique boutiques en een spa, om gemasseerd en vertroeteld bij te komen van alle ontberingen aan boord. Vanzelfsprekend zijn er tal van (georganiseerde) excursies naar of vanaf de aanlegplaatsen. De butler zorgt voor de aanmeldingen, wie anders? En hij regelt natuurlijk ook de reserveringen in de restaurants. Eigenlijk is lekker eten de grootste belevenis aan boord. Er zijn dan ook liefst zes restaurants, waaronder een fantastisch Italiaans, Frans en Japans specialiteitenrestaurant.

De klok rond á la carte eten in het eigen verblijf kan ook. In-Suite Dining heet een 'hapje in de hut' als je zes sterren vaart. Je hoeft je dan niks aan te trekken van de dresscode, die overigens voor zo'n chique schip niet eens zo heel streng is: gemiddeld een keer per week geldt het voorschrift formal , heren in donker pak of smoking en de dames in cocktail. De overige avonden is het devies casual , waarbij de heren in een jasje aan tafel worden verwacht.

Keukenbrigade van 65 man

Al het lekkers wordt bereid in vier keukens, waar executive chef meesterkok Jerome Foussier de scepter zwaait. De 48-jarige Fransman stuurt een brigade van 65 mensen aan - onder wie 49 koks - die 24 uur per dag aan het werk is. Zijn keukengeheim: "Ik gebruik zoveel mogelijk producten uit de regio's die we aandoen. Liggen we een dag in Casablanca, dan staat er een dag later een couscous-gerecht op het menu."

Voedselveiligheid heeft zijn allerhoogste prioriteit. Een cruiseschip is een min of meer gesloten gemeenschap, waardoor hygiëne enorm belangrijk is. Foussier, in zijn blinkende roestvrij stalen omgeving: "We krijgen jaarlijks soms wel twintig keer controle in de keuken, een hotel vaak maar een keer! Maar goed, dat hoort erbij…"

Namen van gasten

Bij het verlaten van de keuken zien we een heleboel kleine fotootjes aan de muur hangen. We kijken eens goed en herkennen een paar mensen. Het zijn alle passagiers die aan boord zijn! Waarom hangen die hier? Foussier: "Dat is voor de obers. Die moeten de namen van alle gasten in korte tijd uit hun hoofd kennen. Gewoon, stampen. Ze worden ook overhoord. Werkt prima! Een van de obers heeft zo'n goed geheugen, dat hij zelfs de namen kan opdreunen van de mensen die we een half jaar geleden te gast hadden."

Varen op de Silver Spirit, een ervaring om nooit te vergeten…