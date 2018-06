Cameron niet naar Nederland

Volgens een bron binnen de Algerijnse veiligheidsdiensten zijn 30 gijzelaars en ten minste 11 gijzelnemers donderdag omgekomen tijdens een bevrijdingsactie door het Algerijnse leger. Het gaat om onder anderen twee Japanners en twee Britten. De nationaliteit van de meesten is nog niet duidelijk. Het is evenmin duidelijk of de actie is afgelopen of nog doorgaat. Ook Cameron sprak van een ,,zeer onzekere situatie''.

Cameron zou vrijdagochtend in Den Haag overleggen met premier Mark Rutte. Later op de dag zou hij zijn visie op de EU geven in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Die speech is al enkele keren uitgesteld. Cameron zou naar verwachting bekendmaken dat er nieuwe onderhandelingen moeten komen over de huidige verdeling van bevoegdheden tussen Londen en Brussel. De uitkomst daarvan zou na de Britse verkiezingen in een referendum voorgelegd moeten worden aan de Britse bevolking.

Eurosceptici in Groot-Brittannië, ook in Camerons eigen Conservatieve Partij, dringen al geruime tijd aan op een vermindering van invloed van Brussel. Cameron koos Nederland voor het uitspreken van zijn toespraak, omdat ons land een van de zes oprichters is van de Europese Unie. Bovendien lijkt Nederland op het Verenigd Koninkrijk. Nederland kijkt als wereldhandelsland volgens Cameron goed buiten zijn landsgrenzen, zei een woordvoerder.

Britse regeringsleiders kozen er vaker voor om in het buitenland een belangrijke toespraak te houden over de Britse houding tegenover het Europese vasteland. Margaret Thatcher deed het in 1988 in Brugge en Tony Blair in 2000 in Gent.