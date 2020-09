’Zichtbare deuk’ door bruiloft Grapperhaus

De CDA-minister zei dat hij de oorspronkelijke opzet van de bruiloft heeft afgezegd om het klein en veilig te houden. „Ik heb het verkeerd ingeschat. Mensen zijn te dicht bij elkaar gekomen”, zei Grapperhaus. „Ik heb ook mezelf verkeerd ingeschat. Toen ik de foto’s zag drong bij mij het besef door: ik heb het zelf niet goed gedaan.” De minister zegt dat hij tegen zijn vrouw heeft gezegd: „Hadden we het maar met z’n tweeën gevierd.” Daarna brak zijn stem.

De justitieminister vertelde desondanks ’geloofwaardig’ te kunnen blijven opereren. „Ik sta onverkort achter het coronabeleid.” Grapperhaus heeft spijt, vertelde hij. „Als minister hoor ik het goede voorbeeld te geven. Alle voorbereidingen waren erop gericht om er een veilige en mooie dag van te maken.” Grapperhaus moet de komende maanden beschadigd in gesprek met handhavers. „En dat zal ik blijven doen.”

Premier Rutte schaarde zich ’vol achter’ Grapperhaus: „Ik ben ervan overtuigd dat hij – juist ook omdat hij de fout toegeeft – het gezag zal herstellen.” De minister-president gelooft dat Grapperhaus niemand heeft willen misleiden met zijn eerdere verklaring.

De Tweede Kamer is kritisch over de kwestie. De coalitie maakte tijdens het debat vooral een punt van zijn geloofwaardigheid. De oppositie zette het kabinet onder druk om straffen voor overtredingen te versoepelen. Grapperhaus zei dat er oplossingen ’denkbaar’ zijn voor de aantekening op iemands strafblad na een overtreding.

Hij wil daarover met de Kamer ’om tafel’. Ook is een optie om de boete te verlagen tot onder de 100 euro. Daardoor komt er sowieso geen aantekening op iemands strafblad. Voor jongeren geldt al dat de boete onder de 100 euro ligt. Grapperhaus zegt toe dat hij serieus wil onderzoeken of het bedrag van de coronaboete voor iedereen omlaag kan. Hij zet daarmee de deur op een kier voor verandering.

Geloofwaardigheid

Kritische Kamerleden menen wel dat het iedereen een keertje kan overkomen dat de 1,5 meter afstand uit het oog wordt verloren. De pijn zit er volgens hen juist in dat het nu de minister betreft die het coronabeleid geloofwaardig moet kunnen verantwoorden en aan anderen oplegt. Grapperhaus had het over ’een zichtbare deuk’ die hij heeft opgelopen. „We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, daarin ben ik tekortgeschoten.”

PVV-leider Wilders vindt dat de minister zijn gezag kwijt is: „Niet bij de boa’s, maar bij heel veel mensen in Nederland. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.” De voorman van de grootste oppositiepartij vindt dat Grapperhaus zijn portefeuille op het gebied van coronazaken moet opgeven. „Het landsbelang vergt een minister die niet dag in dag uit het vertrouwen moet terugwinnen.”

SP-leider Marijnissen heeft er moeite mee dat de minister na het opduiken van de foto’s niet meteen de waarheid heeft gesproken. De CDA-bewindsman liet weten dat omhelzingen op zijn bruiloft waren vervangen door ellebogen. Op foto’s is echter te zien hoe de minister zijn schoonmoeder omhelst.

Foto’s

Vorige week kwamen de eerste foto’s van de bruiloft naar buiten, die plaatsvond op 22 augustus in Bloemendaal. Dinsdagavond bleek uit nieuwe foto’s dat de minister zelf ook de coronaregels aan zijn laars heeft gelapt. Het huwelijk van Grapperhaus en Liesbeth Wytzes werd voltrokken door staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie). De minister zei tijdens het debat dat er nog wel meer foto’s zullen opduiken die aantonen dat de coronaregels op zijn huwelijk zijn overtreden. „Maar op een gegeven moment moet ik me afstoffen en door.”

Een hand op de schouder betekent onvoldoende afstand... Ⓒ Foto’s Ferry de Kok