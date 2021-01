LIVE | WHO-team Koopmans bezoekt grote vismarkt in Wuhan

Internationale experts die de herkomst onderzoeken van het coronavirus, hebben een bezoek gebracht aan de Huanan-vismarkt in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Meerdere van de eerste bekende coronagevallen waren gelinkt aan die grote markt, waar levende dieren worden verkocht.

Leden van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waar ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans deel van uitmaakt, kregen zondag toegang tot de vismarkt. De autoriteiten lieten die locatie ruim een jaar geleden sluiten toen de bezorgdheid groeide over een mysterieuze nieuwe longaandoening, die inmiddels bekendstaat als Covid-19.

Leden van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waar ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, bezoeken zondag de vismarkt. Ⓒ AFP

Veel van de eerste patiënten werkten op die vismarkt, waar honderden kraampjes staan. Dat leidde destijds tot speculatie dat de eerste mens die besmet raakte met het coronavirus mogelijk een handelaar was. Chinese media zetten inmiddels vraagtekens bij die theorie, omdat andere vroege coronapatiënten geen link hadden met die locatie.

Het WHO-team bracht ongeveer een uur door op de markt, die nog steeds niet is heropend. De experts stonden de pers niet te woord. Wel stak één van de onderzoekers een duim omhoog toen een journalist de vraag schreeuwde of het team tevreden is over de toegang die door China wordt verleend tot verschillende locaties.

Het is onduidelijk welke locaties de experts verder nog gaan bezoeken. De Chinese autoriteiten zijn daar niet erg mededeelzaam over. Wel schrijven onderzoekers, onder wie ook Koopmans, op Twitter over hun ervaringen.

Onderzoek naar het ontstaan van het coronavirus, dat aan ruim 2 miljoen mensen het leven heeft gekost, ligt politiek erg gevoelig. Chinese functionarissen en media hebben gesuggereerd dat het virus mogelijk uit een ander land afkomstig is.

Meer nieuws:

Binnenland

Buitenland:

Bijna 30.000 Belgen hebben nagelaten zich te laten testen na een reis naar een risicogebied in het buitenland, hoewel dat wel verplicht is.

VS pauzeert vaccinatiepan gevangenen Gantanamo Bay na ophef

Lockdown in westen Australië na eerste coronageval in maanden

Ruim 11.000 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland (1000 minder dan zaterdag)

Het gaat goed, maar nu komt Chinees Nieuwjaar eraan

Scholen en kinderopvangcentra in Duitsland blijven voorlopig nog dicht

96 buitenlanders in skioord St. Anton beboet

Financieel-economisch:

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk hier het coronanieuws van zaterdag 30 januari.