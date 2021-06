Hittegolf met historisch hoge temperaturen teistert Moskou

Buitenland

Russische ambassadeur vliegt weer terug naar Washington

De Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, keert na drie maanden terug op zijn post. Antonov is zondag in Moskou op het vliegtuig gestapt naar de VS. Hij werd half maart teruggeroepen, omdat president Biden in een vraaggesprek had beaamd dat president Poetin op een moordenaar leek. Het...