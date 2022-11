Brand na tweede ontploffing in drie dagen bij platenlabel in Rotterdam

Na de ontploffing brak brand uit bij een portiekwoning. Bewoners van omliggende huizen werden geëvacueerd, maar konden volgens een politiewoordvoerster na ongeveer een half uur terugkeren. In de woning waar de brand woedde, waren geen mensen aanwezig.

Tweede ontploffing

Het was de tweede keer binnen drie dagen dat het kantoor doelwit was, meldt de politie. Eerder werd vuurwerk bij de deur tot ontploffing gebracht. Daarbij sneuvelde de ruit van een deur. Of de twee incidenten met elkaar te maken hebben en wat het motief is voor de ontploffingen is nog niet bekend. De politie heeft onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.

Rotterdam Airlines

Het platenlabel, opgericht door de broers Jairzinho en Luciano Winter, heeft muziek uitgebracht van onder anderen Sevn Alias en Kevin, en in het verleden ook van voetballer Memphis Depay.