Lichte aardbeving Limburg

Volgens het European Mediterranean Seismological Centre had de aardbeving een kracht van 3,4 op de schaal van Richter, het KNMI houdt het op 3,1 op de schaal van Richter.

Het epicentrum van de beving lag volgens het KNMI bij het plaatsje Sint Joost. De beving vond plaats op een diepte van 23,3 kilometer. In Roermond en omgeving was een duidelijke trilling voelbaar. Bij politie en brandweer komen veel telefoontjes van ongeruste mensen binnen. Bij de brandweer is niets bekend over schade en persoonlijke ongevallen.

Limburg en Zuid-Nederland worden wel vaker opgeschrikt door aardbevingen. Er zitten in die regio breuken in de aardkorst, waarvan de bekendsten de Peelrandbreuk en de Feldbiss zijn. Roermond is ook de plaats waar de sterkste aardbeving in Nederland plaatsvond; op 13 april 1992 zorgde een aardbeving van 5,8 op de schaal van Richter voor veel schade.

Ook in het noorden van Nederland zijn regelmatig aardbevingen, maar die worden veroorzaakt door gaswinning.