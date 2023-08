Reuzenpandajong Fan Xing verhuist eindelijk naar China

Fan Xing is nu drie jaar. De pandabeer zou eigenlijk vorig jaar al naar China gaan, want jonge panda's in het wild verlaten hun moeder ook als ze ongeveer twee jaar oud zijn. Maar met name het transport van de beer gaf nogal wat problemen, ook door de coronatijd.

Voor de panda naar China vertrekt, krijgt de beer een medische keuring. Bij een vorige keuring kwam een verrassing aan het licht: de panda was geen mannetje, zoals sinds de geboorte was gedacht, maar bleek een vrouwtje te zijn. De Chinese pandabeschermers hopen dat Fan Xing zelf ook weer jongen krijgt en zo meehelpt om de panda in stand te houden. Pandaberen, die alleen in China voorkomen, gelden niet meer als bedreigd, maar zijn nog wel kwetsbaar.

Ouwehands Dierenpark wil na het vertrek van Fan Xing starten met de voorbereiding van een nieuwe paring. Pandaberen zijn daar heel kieskeurig in en een vrouwtjesbeer is maar één tot drie dagen per jaar vruchtbaar. Buiten die tijd willen de beren niets van elkaar weten, want ook in het wild leven panda's volstrekt solitair. Of een paring is gelukt, staat pas vast als er een beertje wordt geboren.